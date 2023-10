Scontro tra due auto nel nord Barese, muore un 80enne

Un uomo di 80 anni, Domenico Di Muro, è morto nel pomeriggio di ieri in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto poco prima sulla provinciale 46 tra Canosa e Minervino Murge, nel nord Barese. La vittima era alla guida della sua auto che, per cause da chiarire, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura guidata da un uomo di 64 anni di Minervino. L'impatto è stato violento: l'anziano soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Andria dove è morto.

Il 64enne invece sta bene e ha riportato ferite lievi. Il corpo dell'80enne di Canosa di Puglia è stato restituito alla famiglia. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale di Canosa e sono coordinate dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello. Le due auto coinvolte nell'incidente sono state sequestrate.



