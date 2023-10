A Taranto il 1 novembre cast e regista del film Comandante

Arriverà nei cinema italiani dal 31 ottobre e mercoledì 1 novembre farà tappa al multisala Casablanca di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, il tour promozionale del film 'Comandante' alla presenza del regista Edoardo De Angelis e di una parte del cast, in sala insieme alla Bcc San Marzano, partner della produzione.

Protagonista della pellicola è l'attore Pierfrancesco Favino, chiamato a interpretare il comandante siciliano Salvatore Todaro, uno degli eroi dimenticati della seconda guerra mondiale. Il programma della tappa di Taranto prevede alle 18 le interviste a regista e attori, alle 18.30 la presentazione di cast e produzione e alle 19 la proiezione. Il film, girato tra Taranto, il Belgio e i Cinecittà Studios di Roma, è una produzione di Indigo Film, O'Groove, Tramp LTD, V Groove e Rai Cinema con il sostegno di BCC San Marzano insieme ad Apulia Film Commission.



