Sciopero ex Ilva, al via la manifestazione a Roma

Giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d'Italia. La protesta di 24 ore, 8 ore per turno, proclamata dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, viene accompagnata da una manifestazione nazionale con corteo a Roma, che partirà da piazza dell'Esquilino per arrivare a piazza Santi Apostoli. I sindacati chiedono al governo di essere convocati e di arrivare ad una soluzione condivisa che consenta il rilancio produttivo del gruppo, garantendo l'occupazione dei lavoratori diretti, dell'indotto e dell'Ilva in amministrazione straordinaria, la sostenibilità ambientale e la continuità dei progetti di decarbonizzazione.

Un confronto che ritengono indispensabile, visto che i lavoratori - sottolineano - scendono in piazza "per il lavoro, la salute, la sicurezza ed il futuro dell'ex Ilva".

Presenti alla manifestazione i segreti generali della Fim Roberto Benaglia, della Fiom Michele De Palma e della Uilm Rocco Palombella.



