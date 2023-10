Rowan (Volvo), investire su elettrico produce lavoro più a lungo

"Penso sia l'opposto, penso che investendo nelle nuove tecnologie e nella formazione si possa creare occupazione che duri a lungo nel tempo".

Così l'amministratore delegato di Volvo cars, Jim Rowan, ha risposto ad una domanda sui timori legati a una possibile perdita di posti di lavoro con lo stop alla produzione dei motori endotermici e l'uso esclusivo dell'elettrico. Rowan è a Bari per l'inaugurazione di una nuova sede della concessionaria Autotrend, alla quale ha partecipato anche il presidente di Volvo car Italia, Michele Crisci.

"Ritengo - ha detto Rowan - che i governi debbano spendere meno in incentivi e di più in investimenti sulle persone, sulle loro abilità, sulla formazione, sulla ricerca, sulle università, per guidare le nuove tecnologie nel futuro". "Si può sostenere le vecchie tecnologie - ha rilevato - ma si può farlo solo per un determinato periodo e alla fine diventa molto più difficile mantenere quegli investimenti. Io penso invece che farebbe bene all'Europa investire sull'elettrificazione, sui software, sulla tecnologia per le batterie e tutto quello che guidi l'economia verso il futuro".

"In Svezia, lo ha deciso il precedente ceo - ha ricordato Rowan - abbiamo preso alcune aziende specializzate in componentistica con motore a combustione interna e abbiamo formato, a nostre spese, il personale per dare loro le competenze per la componentistica del futuro. E' una decisione coraggiosa, bisogna metterci del denaro. E ora queste persone sono motivatissime perché sanno che stavano per perdere il lavoro mentre ora lo avranno per molto tempo".



