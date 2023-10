Cardiologia in ospedale Bonomo Andria, 'in continua evoluzione'

Dopo l'apertura nel 2021 della sala di elettrofisiologia, l'unità operativa complessa di Cardiologia diretta dal dottor Francesco Bartolomucci nell'ospedale Bonomo di Andria "continua la sua evoluzione". "Quest'anno, oltre al trattamento ablativo delle aritmie destre - dichiara Bartolomucci - si è effettuata anche l'ablazione della fibrillazione atriale mediante crioablazione, e siamo tra i pochi centri in Puglia ad utilizzare questa metodica. Si opera tramite un particolare catetere che consente di localizzare e congelare l'area del cuore responsabile dell'anomalia cardiaca.

Altro dato importante, visto che è tra i quattro centri in Puglia ad occuparsene, è stato l'inizio del trattamento della cardiopatia strutturale con chiusura auricola sinistra e chiusura del forame ovale pervio, ovvero il cosiddetto buco al cuore". La cardiologia del Bonomo - si evidenzia in una nota - è inoltre il secondo centro in Puglia per la risoluzione di infarti del miocardio. Di questi traguardi e di altri temi scientifici si discute nel congresso 'CardioBat2023' in corso a Trani oggi e domani, sabato 21 ottobre, a Palazzo San Giorgio.

Domani si affronterà il tema della elettrofisiologia con Massimo Grimaldi, presidente eletto dell'Anmco (Associazione nazionale cardiologi ospedalieri), con il professor Massimo Tritto e i dottori Francesco Solimene e Riccardo Cappato, quest'ultimo ideatore del defibrillatore sottocutaneo.

La prontezza nella diagnosi e nel trattamento degli eventi acuti, quali infarto del miocardio e le aritmie ventricolari complesse, e le corrette strategie nella gestione del malato cardiovascolare permetteranno di ridurre la mortalità e la disabilità.



