Arte e bellezza in nuovo Centro salute mentale a Putignano

Una ventina di opere pittoriche saranno allestite nel rinnovato Centro di Salute Mentale dell'Asl di Bari, a Putignano. I colori e la bellezza entrano dunque a pieno titolo nei luoghi di cura. All'inaugurazione dei nuovi spazi riqualificati, svoltasi stamane, sono intervenuti il direttore amministrativo Asl Bari Luigi Fruscio, il direttore del dipartimento di Salute Mentale Guido Di Sciascio, la direttrice del Csm Area 7, Anna Maria Camposeo, i sindaci di Putignano Luciana Laera e Noci Francesco Intini, insieme alle istituzioni pubbliche presenti. La struttura è stata sottoposta ad un intervento di restyling degli ambienti, in cui hanno trovato collocazione permanente anche le opere pittoriche - realizzate da pazienti, familiari e operatori sanitari - protagoniste tra settembre e ottobre di una mostra itinerante nei Comuni e in luoghi caratteristici del territorio: piazze, palazzi storici, librerie, chiostri. "Curare la salute attraverso la bellezza dell'arte e l'accoglienza dei luoghi - ha commentato Fruscio - è un obiettivo qualitativo che ci poniamo ogniqualvolta è necessario riqualificare e adeguare strutture che devono accogliere persone, siano essi pazienti, familiari, o visitatori. Lo facciamo a maggior ragione quando tocchiamo il tema della salute mentale, consci che offrire a queste persone un luogo di cura adeguato e bello è già parte integrante della presa in carico e della stessa cura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA