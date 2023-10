A Bari arriva il festival scientifico e culturale Baricode

Tre giornate di incontri, dal 23 al 25 ottobre prossimi, con un programma ricco di attività ed eventi diffusi che vanno dai laboratori nelle scuole primarie e superiori a incontri di divulgazione, mostre, concerti e salotti letterari con docenti, aziende, start-up, artisti e intellettuali. E' il festival scientifico e culturale Baricode, organizzato da Cnr, università Aldo Moro, Politecnico di Bari, università Lum e Istituto nazionale fisica nucleare, in collaborazione con Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, Accademia delle belle arti, conservatorio Niccolò Piccinni e con il patrocinio del Comune di Bari. L'evento è stato presentato oggi alla presenza, fra gli altri, del vicesindaco e assessore all'Innovazione Eugenio Di Sciascio, dell'assessora comunale alle Politiche giovanili Paola Romano e della presidente dell'area della ricerca del Cnr Bari Cinzia Giannini. Cogliendo come la spinta iniziale le celebrazioni per i cento anni dalla fondazione del Cnr, il festival ha l'obiettivo di intercettare l'interesse di scuole, famiglie, aziende, ricercatori, cittadinanza e istituzioni, ma anche di costruire le fondamenta di una collaborazione strutturale per l'istituzione di un'iniziativa, a favore della divulgazione, della conoscenza e della ricerca che sia sistematica e sostenibile. In questa prospettiva, spiega il Comune di Bari in una nota, l'iniziativa si configura come "edizione zero" del 2023. Il tema scelto è l'albero, come simbolo universale della vita e come metafora di qualsiasi sistema, mentre l'inaugurazione è fissata per il 23 ottobre (ore 17) nel teatro Piccinni. L'evento finale è invece programmato per il 25 ottobre, in occasione della visita di Giuseppe Colpani, direttore generale del Cnr, con un evento musicale, nella cattedrale di Bari dalle 20 alle 22.



