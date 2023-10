Fiera costruzioni Saie a Bari con 420 espositori e 240 aziende

Quattrocentoventi espositori, 240 aziende, 150 convegni in tre giorni: sono i numeri della terza edizione di Saie, la fiera delle costruzioni, inaugurata oggi nella Fiera del Levante di Bari con l'evento 'Green deal europeo: l'Italia al palo senza incentivi?'. Presenti, fra gli altri, la presidente di Federcostruzioni Paola Marone, il direttore generale di Senaf Emilio Bianchi, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

All'evento, partito oggi per chiudersi il 21 ottobre, "sono presenti tutte le professioni del settore insieme a 75 associazioni - ha evidenziato Bianchi -. Le parole d'ordine di questa edizione sono sostenibilità e innovazione, insieme alla formazione che vedrà il momento principale sabato prossimo con Ediltrophy, la gara nazionale di arte muraria". Bianchi ha spiegato che "il Superbonus ha drogato il mercato, creando un'aspettativa altissima, e oggi con il Pnrr in corso abbiamo una situazione nel mondo delle costruzioni molto positiva, che vedrà numeri buoni anche nel 2024".

Frulli ha detto che "per noi è fondamentale ospitare fiere specializzate di questo livello. Saie è un'eccellenza assoluta nel panorama italiano per quanto riguarda il settore dell'edilizia". "Nel percorso che Nuova Fiera del Levante sta compiendo per aumentare l'attività fieristica specializzata - ha aggiunto - questo è un appuntamento fondamentale, necessario e strategico. La nostra collaborazione con Senaf, titolare del format, aumenterà negli anni a venire". Dopo l'inaugurazione c'è stato il tradizionale scambio di testimone fra Bologna e Bari, che ospitano la manifestazione.

L'edizione 2024 si terrà proprio nel capoluogo emiliano, a BolognaFiere, dal 9 al 12 ottobre.



