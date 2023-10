Partorisce dopo incidente a Lecce, neonato in buone condizioni

Ha partorito la ragazza rimasta gravemente ferita questa mattina in un incidente stradale in provincia di Lecce, in cui è morto il suo fidanzato, il 22enne Stefano Maggio. A quanto si apprende il neonato pesa 3 chili e 150 grammi ed è in buone condizioni, mentre la giovane anche lei 22enne e all'ottavo mese di gravidanza, dopo essere stata sottoposta ad una tac è stata trasferita nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'incidente in cui ha perso la vita il giovane si è verificato sulla Maglie-Lecce, allo svincolo per San Donato. Sono in corso le indagini della polizia stradale per ricostruire la dinamica del sinistro.



