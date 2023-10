Anche pullman della Fidelis Andria per migranti arrivati a Bari

C'era anche un pullman serigrafato con nome, logo e sponsor della Fidelis Andria, società calcistica pugliese del girone H di Serie D, al porto di Bari per accogliere gli 88 migranti della Humanity 1 sbarcati oggi.

La squadra di calcio in realtà non c'entra nulla: dalla Prefettura di Bari, competente a organizzare sbarchi e operazioni di soccorso, hanno chiesto all'azienda di trasporti che dà alla Fidelis Andria un bus per le trasferte di mandare dei mezzi al porto per aiutare con le operazioni. E l'azienda, che ha la possibilità di utilizzare il bus serigrafato anche al di là delle esigenze calcistiche, ha dunque inviato quel pullman. Oltre ad ambulanze e mezzi delle forze dell'ordine c'era anche un altro bus dell'azienda, di quelli normalmente utilizzati per i viaggi organizzati, non targato Fidelis Andria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA