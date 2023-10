Allerta gialla in Puglia per le forti raffiche di vento da meridione che dalle ore 16.00 di giovedì 19 ottobre e per le successive 48 ore interesseranno la regione. Il Comune di Taranto ha disposto fino a tutta la giornata del 20 ottobre la chiusura dei cimiteri cittadini San Brunone e Santa Maria Porta del Cielo, dei giardini e dei parchi pubblici.





