Tangenziale a Bari, aperta la nuova carreggiata nord

E' stata aperta al traffico la nuova carreggiata nord in direzione Foggia della tangenziale di Bari lungo la SS 16. Dalle 22 di ieri sera fino all'alba, come si legge in una nota, i tecnici del Polo Infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato, hanno completato la deviazione del traffico dalla carreggiata in direzione nord e attivato le prime due corsie della nuova carreggiata. L'intervento di realizzazione della 'variante Anas' ha come obiettivo quello di risolvere "l'interferenza del futuro tracciato della variante ferroviaria con la tangenziale di Bari e con via San Giorgio La Pira". L'interferenza è stata risolta con un innalzamento della "livelletta stradale per uno sviluppo di circa 1,4 Km". Al fine di mantenere inalterato, rispetto all'infrastruttura stradale esistente, "l'ingombro planimetrico del corpo stradale, sono state previste opere di sostegno del rilevato stradale costituite da muri di sostegno in calcestruzzo armato".

Ieri sera sul cantiere il sindaco di Bari Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo, postato poi sui propri canali ufficiali social. La prima fase di realizzazione della variante ha previsto la realizzazione di una viabilità provvisoria per la deviazione temporanea del traffico stradale al fine di consentire la costruzione della viabilità definitiva. A seguire saranno avviate le attività di completamento della nuova carreggiata sud in direzione Brindisi, che si concluderanno entro la fine dell'anno.

Investimento complessivo 33 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA