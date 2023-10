Intesa Poliba e Unisalento per quattro lauree interateneo

Mettere in comune le forze, stabilire obiettivi condivisi, capitalizzare le sinergie. Sono gli obiettivi del Politecnico di Bari e dell'università del Salento che, proprio nell'ottica della cooperazione, hanno deciso di presentare un'offerta formativa in comune con quattro corsi di laurea interateneo, avviati dall'anno accademico 2023-2024. Si tratta dei corsi in Ingegneria energetica (laurea magistrale), Ingegneria dei sistemi aerospaziali (laurea triennale), Ingegneria per la sostenibilità e la sicurezza delle costruzioni civili e industriali (laurea magistrale) e Aerospace engineering (laurea magistrale).

Le lauree interateneo, spiega il Poliba in una nota, trovano riscontro "nella normativa vigente in base alla quale le università italiane possono rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente".



