Giochi Mediterraneo, Emiliano, 'Abodi invia nota non concordata'

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, comunica di aver scritto un messaggio telefonico al ministro per lo Sport, Andrea Abodi, lamentandosi con quest'ultimo perché - sostiene - avrebbe diffuso un comunicato differente da quello concordato sulla riunione che si è tenuta a Roma relativa ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto nel 2026. "Caro Ministro - scrive Emiliano - abbiamo concordato un comunicato da te redatto al quale ho dato il mio consenso e poi me ne ritrovo un altro sotto dettatura di Fitto che vuole solo gettare discredito sul Comitato Organizzatore accusandolo dei ritardi dei quali è l'unico responsabile per non avere fatto pervenire neppure al suo stesso commissario Ferrarese i finanziamenti decisi dai precedenti governi.

Seminare discordia è l'unico suo scopo essendo del tutto disinteressato all'effettivo svolgimento a Taranto dei Giochi del Mediterraneo. Trovo tutto fuori da ogni principio di leale collaborazione e di correttezza anche personale. Da adesso dovró difendere Taranto, la Puglia, la Regione e lo sport italiano senza contare sul Governo. Spero di riuscirci. Nella mia lunga vita istituzionale non ho mai assistito a niente del genere. Ne riferiró al Presidente del Consiglio, alla Conferenza delle Regioni e al Presidente della Repubblica. Un caro saluto".

Il presidente della Regione Puglia riporta quindi il testo del comunicato stampa che sostiene di aver concordato con il ministro Abodi, in cui si legge, tra l'altro, che "l'incontro si è svolto all'insegna di un atteggiamento costruttivo" dei "partecipanti" con "l'impegno di riaggiornarsi entro le prossime quarantott'ore per arrivare a una sintesi finale".

Nel comunicato cui fa riferimento Emiliano, ovvero quello differente dalla versione concordata, viene invece evidenziata "l'impossibilità dell'attuale Comitato organizzatore di assicurare l'adempimento degli obblighi previsti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA