Clara al museo MArTA, 'in uscita una canzone con Mr Rain'

"Domani esce una canzone con Mr Rain, un artista che ammiro tantissimo oltre che un amico, e sto lavorando a tante canzoni". Lo ha annunciato Clara, cantautrice 24enne conosciuta sul piccolo schermo nel ruolo di Giulia, giovane trapper milanese tra i protagonisti della serie televisiva 'Mare fuori', a margine della sua visita al museo MArTA di Taranto, prima del live al cospetto di un pubblico di giovanissimi nell'ambito della rassegna Musica fluida.

All'interno della fiction Clara ha mantenuto la sua identità da musicista portando al grande pubblico un suo brano, 'Origami all'alba', scritto in collaborazione con l'attore e collega Matteo Paolillo e presto diventato triplo platino. È di aprile scorso il nuovo singolo, Cicatrice, un brano autobiografico che le sta regalando tanti consensi.

"Ringrazio gli organizzatori - ha sottolineato Clara - per avermi dato l'opportunità di cantare qui perchè non capita tutti i giorni di esibirsi all'interno di un museo. Scoprire la città di Taranto è bellissimo. Sono rimasta stupita soprattutto dai gioielli della collezione di questa struttura. Gli ornamenti per la testa li vorrei, lo chiederò al mio fidanzato. E' bello conoscere attraverso questi reperti epoche lontane".

Musica fluida è una rassegna promossa dall'Orchestra della Magna Grecia, insieme al MArTA e con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto. Un format, attività tematica nel museo prima e live dopo, che vuole intrigare gli adolescenti, conducendoli alla scoperta delle meraviglie del Museo archeologico nazionale. "La nuova stagione di Mare fuori? La fiction abbiamo finito di girarla e chi lo sa - ha concluso Clara lasciando un alone di mistero - quando esce".



