Traffico di droga, condanne fino a 12 anni per 16 persone

Dovranno scontare condanne comprese tra i 22 mesi e i 12 anni le 16 persone raggiunte da provvedimenti di carcerazione emessi dall'ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Corte di Appello di Bari, eseguiti questa mattina dai carabinieri. Si tratta di persone di Barletta, di età compresa tra i 35 e i 65 anni, coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla Dda di Bari e denominata Nabucodonosor, che quattro anni fa ha permesso di scoprire l'esistenza di una fitta rete di narcotraffico, diffusa anche nell'hinterland milanese e in Spagna, che importava per lo più cocaina.

La droga veniva smerciata nelle piazze della città gestite dai gruppi criminali Cannito-Lattanzio, Lombardi, Albanese e Sarcina. Le indagini incominciarono dopo le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia e si sono avvalse di intercettazioni-telefoniche e ambientali, oltre che di attività di osservazione e pedinamento svolte nel nord Barese e in altre provincie italiane.

Le persone raggiunte oggi dai provvedimenti, alcuni dei quali agli arresti domiciliari e altri in libertà, rispondono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché produzione e detenzione di droga.



