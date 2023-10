Spalletti, difficile giocare in situazione come ieri a Bruxelles

"Non si riesce a capire queste menti malate poi cosa producono dentro se stessi per fare queste cose, per vedere queste immagini. Produrre sgomento e confusione è il loro obiettivo": così si è espresso, nell'intervista esclusiva concessa a Rai Sport, il ct della Nazionale Luciano Spalletti, riferendosi all'attentato terroristico di ieri a Bruxelles che ha avuto l'effetto di bloccare nello stadio il pubblico della gara Belgio-Svezia, con sfida sospesa.

"Bisogna tenere la testa su quello che vogliamo fare con il nostro percorso, ma è chiaro che diventa difficilissimo". "Come fai a continuare una partita - si è chiesto Spalletti - quando vedi e sai quello che è successo. Però dentro una modifica, una reazione che subisci per quello che è successo, trovano il vantaggio e la realizzazione di quello che è il loro obiettivo".





