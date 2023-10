Scontro tra due auto a Taranto, una vittima e 3 feriti gravi

E' di una donna morta e tre feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Taranto, lungo la Statale 7ter che conduce a San Giorgio Jonico, nei pressi di un centro commerciale. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Fiat Punto, su cui viaggiavano due giovani che si dirigevano verso San Giorgio Jonico, e una Seat Altea XL con a bordo marito e moglie che pare stessero tornando da un viaggio. In seguito al violento impatto, la coppia è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. La donna, di 73 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata da un'ambulanza del 118, ma è morta poco dopo il suo arrivo. Sono gravi le condizioni del marito e degli altri due ragazzi coinvolti, tutti ricoverati nel nosocomio tarantino con riserva di prognosi. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA