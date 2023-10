Docente pugliese finalista ai Gess Education Awards 2023

Il docente pugliese Daniele Manni è stato appena selezionato tra i 13 finalisti al mondo ai Gess Education Awards 2023, nella categoria "Innovation in Education", insieme ad altri 12 colleghi di nazionalità inglese, indiana, greca, degli Emirati Arabi, dell'Arabia Saudita, della Malesia e del Kazakistan. È stato selezionato dalla giuria internazionale in quanto sprona e guida gli studenti nella creazione di startup, ha ideato un percorso quadriennale di auto-imprenditorialità, ha concepito la scuola studente-centrica e i suoi studenti creano imprese sociali di grande impatto.

Manni è l'unico docente italiano tra tutti i 100 finalisti nelle 9 categorie.

Il 31 ottobre è prevista la cerimonia finale a Dubai, durante la quale sarà annunciato il vincitore assoluto. Non è la prima volta che un italiano viene selezionato, in passato infatti, per tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020), è risultato tra i finalisti il docente bergamasco Armando Persico, anche lui fautore di una didattica improntata all'imprenditorialità.

Daniele Manni ha 64 anni, insegna informatica presso l'Istituto "Galilei-Costa" di Lecce da 33 anni e Educazione all'imprenditorialità da 20. Pur insegnando sempre in Italia, è probabilmente più conosciuto all'estero che nel nostro paese in quanto nel 2015 è risultato tra i 50 finalisti al mondo al Global Teacher Prize (il premio "Nobel" degli insegnanti), nel 2018 e 2020 ha conquistato il podio degli Entrepreneurship and Innovation Teaching Awards, e nel 2020 è stato il primo docente italiano a vincere il Global Teacher Award. Mentre in Italia, tra gli altri riconoscimenti, ha ricevuto il titolo di Docente dell'Anno 2020.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA