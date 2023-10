Contestano il conto e gambizzano il ristoratore, due fermati

La polizia ha sottoposto a fermo e portato in carcere due persone accusate del tentato omicidio di un ristoratore di 58 anni, ferito ieri alle gambe con un colpo di pistola nel suo locale a Taranto. Le condizioni della vittima, che è stata trasportata in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico, non sono gravi. In carcere sono finiti un uomo di 45 anni, accusato di aver esploso il colpo di pistola che ha raggiunto il ristoratore una coscia, e un 37enne ritenuto suo complice. Entrambi hanno precedenti penali.

I due avevano pranzato nel ristorante e al momento di pagare il conto hanno avuto una discussione con il proprietario lamentando una scarsa qualità del cibo servito in rapporto al prezzo ritenuto eccessivo. Subito dopo aver ferito il ristoratore sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

I poliziotti della squadra mobile, della squadra volante, e della scientifica intervenuti sul posto dopo la segnalazione alla centrale operativa hanno rinvenuto all'interno del ristorante un bossolo probabilmente riconducibile ad un'arma scacciacani modificata. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel locale, sono riusciti a risalire ai presunti responsabili. I due sospettati sono stati rintracciati nella borgata di Talsano dopo una notte di ricerche e portati in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA