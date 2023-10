Breast Unit fanno rete per la prevenzione del tumore al seno

Diffondere la conoscenza sul carcinoma della mammella, su come trattarlo, sulla possibilità di ricostruire il seno mammario: è questo l'obiettivo del "Bra day" che si terrà a Bari, mercoledì 18 ottobre dalle 10 alle 13.30 organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE). In collegamento con la Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica di Bari, diretta dal professore Giuseppe Giudice, saranno in contatto tutte le più importanti Breast Unit italiane presenti sul 'Seno Network'.

"La cura del tumore al seno e la ricostruzione mammaria - spiegano gli organizzatori - non avvengono con gli stessi criteri, gli stessi strumenti e gli stessi risultati ovunque.

Affidarsi ad una Breast Unit, istituite in Italia nel 2014 in seguito all'intesa Stato-Regioni e in recepimento di una direttiva europea emanata nel 2006, fa la differenza". "Nelle Breast Unit i casi vengono affrontati in modo multidisciplinare - spiega Stefania De Fazio, presidente Sicpre e presente per l'evento a Bari - sin dalla prima visita, chirurgo oncologo, radioterapista, chirurgo plastico e tutti gli altri specialisti del centro di senologia prendono in carico insieme la paziente.

Il risultato finale è migliore da ogni punto di vista, dal tasso di sopravvivenza alla qualità della ricostruzione. Ecco perché quest'anno abbiamo incentrato il tradizionale evento sull'approccio multidisciplinare". "Il Bra Day - ricorda il professori Giudice, chair dell'evento 2023 - ha lo scopo di comunicare che la ricostruzione mammaria è un diritto di tutte le donne e che è riconosciuto dal sistema sanitario nazionale".





