A Taranto il 27 ottobre 11esima edizione Italian Cruise day

Si alza il sipario sull'undicesima edizione di Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese ideato e organizzato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro industria turistica, in programma quest'anno venerdì 27 ottobre a Taranto nella suggestiva cornice del Castello Aragonese dove sono attesi oltre 200 rappresentanti della cruise industry italiana.

Organizzato in partnership con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto, il forum sarà l'occasione di dibattito, incontro e business network per tutti gli operatori del comparto crocieristico (tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali) per aggiornarsi e approfondire le ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi e le prospettive future del settore.

Il forum è stato presentato questa mattina da Francesco di Cesare. presidente Risposte Turismo, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Sergio Prete. il porto di Taranto ha conquistato il titolo di Destination of the Year nell'ambito dei Seatrade Cruise Awards. Il programma di Italian Cruise Day prevede 10 momenti tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali a cui parteciperanno 30 relatori da tutta Italia. Il presidente di Risposte Turismo Francesco di Cesare presenterà il rapporto di ricerca che raccoglie i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto. Durahnte l'evento anche la consegna dei Premi di Laurea Italian Cruise Day e Assoporti.

Italian Cruise Day ospiterà infine un'iniziativa collaterale che darà la possibilità a 50 giovani desiderosi di intraprendere un percorso professionale in questo comparto di ascoltare presentazioni aziendali e svolgere incontri e colloqui one to one con alcune delle più importanti aziende del comparto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA