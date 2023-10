Medico morto sul Pollino, sequestrata l'abitazione a Lecce

I carabinieri della compagnia di Senise (Potenza) hanno perquisito e sequestrato la villa con piscina di Lecce in cui viveva il medico in pensione Lucio Petronio, di 70 anni, trovato morto il 10 ottobre scorso lungo il torrente Frida, sul monte Pollino, vicino a San Severino Lucano. L'uomo era disperso dal 6 ottobre scorso, quando il figlio, che lo accompagnava nell'escursione, era tornato a valle e aveva denunciato la scomparsa del genitore.

I carabinieri, d'intesa con la Procura di Potenza, ritengono il sequestro indispensabile per svolgere ulteriori e più approfonditi accertamenti per chiarire una serie di circostanze.

La vittima aveva diretto a Lecce il centro di igiene mentale della Asl.



