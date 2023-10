Manifestazione contro guerra a Bari, 'lavorare insieme per pace'

Sono circa 400 le persone che hanno partecipato alla manifestazione 'Basta bombe in Palestina e Israele', organizzata in piazza Diaz a Bari dal comitato 'Per la pace di Terra di Bari'. All'iniziativa hanno aderito anche Cgil, Anpi, alcuni movimenti studenteschi e il Partito comunista. Nei giorni scorsi anche il Pd pugliese aveva comunicato la sua adesione all'iniziativa. Tra i manifestanti, questo pomeriggio, intanto, diverse bandiere della Palestina e della pace.

"Restiamo umani, scendere in piazza in questi giorni è importante sia politicamente che socialmente per esprimere il nostro dissenso verso ogni forma di violenza e contro ogni guerra. Per noi era importante essere qui in sostegno della pace", ha detto l'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico.

"Questa guerra - ha dichiarato Jarban Bassem rappresentante della comunità palestinese di Puglia e Basilicata - per noi è un massacro. Bisogna lavorare per la pace: due Stati due popoli. Ma alla pari". Nel corso della manifestazione si sono alternati interventi al microfono ed un flashmob con performance di rappresentazioni di scene in zone di guerra. Sempre a Bari oggi c'è stata un'altra iniziativa pro Palestina di alcune associazioni di studenti.



