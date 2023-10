Caldo su spiagge Molise, villeggianti tra bagni e tintarella

Sole, caldo estivo con temperature vicine ai 30 gradi e le spiagge della costa molisana si ripopolano nel fine settimana di villeggianti. Passeggiate in mare, giochi sulla battigia, nuova tintarella e tuffi in acqua tra le attività predilette nel week-end. Il mese di ottobre riserva ancora bel tempo, prolungando l'estate 2023.

Centocinquanta i passeggeri arrivati in porto a Termoli e salpati questa mattina alla volta delle Isole Tremiti (Foggia) sul Santa Lucia, l'unica imbarcazione attiva nello scalo per le corse vie mare verso le Diomedee.



