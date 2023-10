Calcio: Italia-Malta, applausi stadio striscione per la pace

Il San Nicola ha accompagnato con applausi scroscianti l'esecuzione degli inni nazionali prima del fischio d'inizio di Italia-Malta. Lo stadio ha applaudito con partecipazione anche l'appello per la pace che è apparsa con la scritta 'Peace' in inglese e cirillico("Peace-мир") sui due maxischermi dell'impianto e su uno striscione srotolato davanti alle due squadre. L'ingresso delle formazioni in campo ha visto le gradinate inscenare una coreografia suggestiva, con un immenso tricolore che colorava tutta la tribuna est.



