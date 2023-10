Operaio ferito gravemente in Salento mentre ristuttura una casa

Un operaio 56enne è rimasto ferito gravemente questa mattina a Taurisano, in provincia di Lecce, durante lavori di ristrutturazione di un immobile. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe rimasto incastrato tra un autocarro e una ringhiera dell'appartamento in cui stava lavorando.

L'incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di scarico di una pedana con materiale cementizio da un autocarro che si sarebbe ribaltato sul lato destro.

L'operaio, originario di Tricase, è stato soccorso subito dai colleghi e poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, gli ispettori dello spesal e la polizia locale di Taurisano.



