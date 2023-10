Faida del Gargano, due arresti per un omicidio compiuto nel 2015

Sono due le persone arrestate oggi per l'omicidio del 50enne Marino Solitro, ucciso il 29 aprile del 2015 con due colpi di fucile mentre rientrava nella sua abitazione, una villetta in località Molinella, lungo la strada tra Vieste e Peschici, in provincia di Foggia. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'indagine è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Foggia.

Le due persone arrestate sono accusate, in concorso, di omicidio premeditato, porto illegale di armi da fuoco e ricettazione, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa.

Solitro, secondo quanto stabilito dalle indagini, fu ucciso con due fucilate e colpito alla testa con il calcio dell'arma.

Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi sul movente dell'agguato che sarebbe riconducibile alla volontà di consolidare l'egemonia criminale del clan Raduano-Perna nel territorio di Vieste attraverso l'eliminazione della vittima, accusata di rifornirsi di stupefacente da canali diversi da quelli imposti dalla consorteria mafiosa e di avere fatto, in passato, ricorso alle forze di polizia per denunciare i comportamenti di un affiliato.

I carabinieri hanno anche ricostruito la dinamica dell'omicidio, compiuto simultaneamente all'incendio doloso di due auto per creare un diversivo e far convergere le forze di polizia lontano dal luogo dell'agguato. Secondo quanto riscontrato dagli inquirenti, il delitto si inquadrerebbe nell'ambito di una faida che ha visto il susseguirsi di numerosi fatti di sangue in una cruenta spirale di violenza che si è sviluppata dal 2015 nell'area garganica per la gestione delle attività illecite, in particolare per il traffico di sostanze stupefacenti e le estorsioni.

Fondamentale per la ricostruzione dei fatti sono stati alcuni collaboratori di giustizia che hanno deciso di fornire un importante contributo in seguito ad alcune operazioni coordinate dalla Dda che hanno inferto duri colpi alle organizzazioni criminali sul territorio.



