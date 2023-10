Controlli nei cantieri a Taranto, su 11 solo 4 sono regolari

I carabinieri del comando provinciale di Taranto e del Nucleo ispettorato lavoro (Nil) hanno controllato diversi cantieri, anche di imprese edili, per verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza, e hanno riscontrato 7 irregolarità su 11 ispezioni.

Cinque gli imprenditori denunciati.

Dei circa 40 lavoratori sottoposti a verifica, 7 sono risultati irregolari. In totale sono state comminate ammende e sanzioni amministrative per circa 40mila euro. Un'attività è stata sospesa.

Durante i controlli, effettuati a Taranto, Martina Franca, Ginosa, Mottola e Castellaneta, sono state riscontrate carenze di vario tipo. In diversi cantieri le problematiche riguardavano il piano operativo di sicurezza, ovvero il documento nel quale vengono valutati i rischi per i lavoratori. Tra le altre carenze è stata riscontrata l'omessa formazione di alcuni lavoratori impegnati nei cantieri stradali.



