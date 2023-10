Tannhauser conquista il Petruzzelli, la salvezza è donna

E' stata accolta da un lungo applauso la prima del Tannhauser di Wagner ieri sera al teatro Petruzzelli di Bari, con l'allestimento avanguardistico dell'Hessisches Staatstheater Wiesbaden e la regia di Uwe Eric Laufenberg. Di spalle al pubblico, seduti su divani di pelle nera, satiri e baccanti osservano l'avvicendarsi di alcuni Papi del passato su un grande schermo, come fossero al cinema.

Indossano solo giubbotti invernali che presto toglieranno per danzare completamente nudi, accarezzandosi nell'estasi dei piaceri carnali. Accanto a loro ci sono gli amanti: alcune ragazze in topless indossano solo minigonna e sneakers, altri uomini sono in mutande. Il pubblico che ieri sera al Petruzzelli di Bari ha assistito alla prima del Tannhauser di Wagner, era stato avvertito, anche con un messaggio inviato sul cellulare degli abbonati: ci saranno "toni forti, colori plumbei e perfino le scene con corpi nudi". Ma dell'allestimento "tedesco" dell'Hessisches Staatstheater Wiesbaden, dalle cui proiezioni è stata eliminata l'immagine di Papa Francesco, non rimarrà solo l'aspetto "scabroso". Il Tannhauser del regista Uwe Eric Laufenberg è pop, classico e aulico. Un'opera in cui la vera protagonista è Elisabeth.

Nei tre atti in cui va in scena il conflitto tra l'amore carnale che il cantore Tannhauser vive con la dea Venere nel Venusberg, e quello spirituale che ritrova tra i mortali nel Wartburg, è messo bene in evidenza. Ma sul palco emerge la figura della donna salvatrice, che si sacrifica per redimere i peccati dell'amato Tannhauser nonostante l'abbia abbandonata per inseguire il piacere.

Da oggetto della contesa tra uomini, premio per il miglior cantore, Elisabeth riesce a incarnare la superiorità femminile, capace di guardare oltre il peccato e dentro la fede più intensa, dando la propria vita per redimere Tannhauser, salvandolo dalla dannazione eterna.



