Ruote nella Storia di Aci ad Oria nel brindisino

Domenica 15 ottobre, Ruote nella Storia, il raduno realizzato da ACI Storico in sinergia con Automobile Club Italia arriva nella Provincia di Brindisi, nella città di Oria.

Il borgo di Oria è di era medioevale e ruota intorno al Castello di Federico II di Svevia. Costruito nel punto più alto della città, è stato dimora di principi, cavalieri, marchesi e baroni.

A rendere possibile la manifestazione brindisina il contributo dell'Automobile Club Brindisi presieduto da Mario Colelli e diretto da Antonio Beccarisi. L'evento di Oria, inoltre, è organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale, col Club ASTOR di Latiano, affiliato ACI Storico e presieduto da Oronzo d'Angela, importante anche il contributo di SARA Assicurazioni.

"AC Brindisi - dichiara il presidente dell'Automobile Club locale il Colelli - è ben lieto di organizzare ogni anno nella propria provincia un evento che unisce divertimento, cultura e aggregazione nel nome del motorismo storico".

Agli equipaggi partecipanti all'autoraduno sarà offerta la possibilità di visitare le bellezze di Oria. Un borgo dalla storia antica che presenta insediamenti umani già nel Neolitico come testimoniano i rinvenimenti rupestri presso la grotta di Sant'Anna.

Lungo l'elenco delle vetture storiche che prenderanno parte all'evento. Solo per citarne qualcuna: FIAT 509 del 1928, FORD A del 1929, FIAT BALILLA, LANCIA APPIA Berlina prima serie 1953, seconda serie 1958, terza serie 1960.



