Decaro,per genitori troppi stranieri in classe?si cresce insieme

"A noi la scuola piace così.

Sorridente, aperta, libera. Dove si studia, si mangia, si gioca, si cresce tutti insieme. Dove non si scappa davanti allo straniero, perché a Bari nessuno è straniero. E tutti siamo cittadini, con gli stessi diritti". Lo scrive sui suoi canali social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in riferimento al caso emerso ieri nella scuola primaria Don Bosco, nella quale i genitori di quattro alunni hanno chiesto il nulla osta per il trasferimento in un altro istituto perché in classe, a loro avviso, ci sono troppi alunni stranieri.

"A noi - conclude - piace la scuola perché ogni classe è una piccola famiglia che impara a volersi bene. E a chi non ci crede, dico: 'Fidatevi della scuola. Fidatevi dei vostri figli.

Loro, molto spesso, sono meglio di noi'".



