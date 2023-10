Asl Bari attiva chat diretta per assistenza domiciliare

Una chat per azzerare le distanze: l'Asl Bari ha messo a disposizione un nuovo canale di comunicazione diretto per tutti i pazienti che rientrano nella assistenza domiciliare integrata (Adi) o in attesa di attivazione del servizio che hanno necessità di ricevere supporto e/o riscontri rapidi a richieste di informazioni. Gli assistiti, i loro caregivers e/o persona delegata possono usare il numero di cellulare 333/4860492 per comunicare direttamente con il personale sanitario del distretto dedicato al servizio.

Si potranno richiedere informazioni sia in chiamata che attraverso messaggi relative a: stato di avanzamento dell'istanza Adi già presentata, servizio farmaceutico Adi, stato di avanzamento delle istanze relative agli ausili protesici, specifiche attività del servizio.



