Tannhauser al Petruzzelli, in scena lussuria e redenzione

Le immagini dei vari Papi che si sono succeduti nella storia fino ai nostri giorni. Corpi nudi che si abbandonano all'estasi dei sensi. E il sacrificio di una donna che salva il proprio amato dalla dannazione. Sono alcuni degli elementi con cui il regista Uwe Eric Laufenberg porta in scena stasera, alle 20.30 al teatro Petruzzelli di Bari, la prima di Tannhauser di Wagner.

"A tratti scabroso", ha spiegato il sovrintendente della fondazione Petruzzelli, Massimo Biscardi. Una sintesi delle tre versioni che il compositore tedesco propose prima a Dresda, nel 1845; a Parigi nel 1861 quando tra il pubblico c'era anche Charles Boudelaire; e poi a Vienna del 1875.

Dall'amore nel Venusberg, il monte di Venere in cui il poeta Tannhauser conosce i piaceri carnali, all'amore spirituale di Elisabetta nel Wartburg, che lo salverà dopo il rifiuto del perdono ricevuto a Roma dal Papa. Tre atti con l'allestimento scenico dell'Hessisches Staatstheater Wiesbaden. Michael Guttler dirigerà l'orchestra e il coro del teatro (preparato da Fabrizio Cassi). Le scene sono di Rolf Glittenberg, i costumi di Marianne Glittenberg, il disegno luci di Andreas Frank. Regista collaboratore è Silvia Gatto. A dar vita stasera all'opera saranno Aaron Cawley (Tannhauser), Young Doo Park (Herrmann), Betsy Horne (Elisabeth), Jordanka Milkova (Venere), Birger Radde (Wolfram von Eschenbach), Gustavo Quaresma (Walther von der Vogelweide), Marek Reichert (Biterolf), Paul Curievici (Heinrich der Schreiber), Mikhail Biryukov (Reimar von Zweter), Donata-Alexandra Koch (Ein junger Hirte).

Lo spettacolo sarà in replica venerdì 13 ottobre alle 20.30, sabato 14 ottobre alle 18 e domenica 15 ottobre alle 18.



