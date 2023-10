Cgil Puglia, accanimento del governo sul Mezzogiorno

"Siamo in presenza di un inspiegabile accanimento del governo sulla parte più debole del Paese, il Mezzogiorno, e questo decreto e le ricadute sul trasporto pubblico locale lo confermano" . Lo afferma la segretaria generale di Cgil Puglia,Gigia Bucci, commentando il via libera della Camera al decreto legge Asset, che fra le altre cose contiene misure su infrastrutture e trasporti. "A fronte di un programma di investimenti dell'Europa, tradotti nel Pnrr e pensati per colmare i divari territoriali tra Nord e Sud - aggiunge - assistiamo al taglio di importanti risorse e progetti in attesa di ipotetiche rimodulazioni, allo stesso modo avviene per i trasporti".

Bucci ricorda che "dal 2006 a livello comunitario si discute di mobilità sostenibile, ovvero programmazione di sistemi di trasporto che corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali dei territori", ma che questo governo "standardizza le previsioni, sempre a danno del Sud. Con quel che ne consegue in termini di sostenibilità dei costi e quindi garanzie occupazionali, ma anche minor impatto su riduzione inquinamento, salute pubblica, risparmio energetico".



