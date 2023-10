Italia-Malta a Bari ad un passo dal sold out. Per il match di qualificazione agli Europei del 2024 degli azzurri del Ct Luciano Spalletti allo stadio San Nicola sabato 14 ottobre (ore 20:45) sono stati emessi 52.650 biglietti, mentre solo poche centinaia ancora in vendita .





