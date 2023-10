Vasco Rossi annuncia nuove date 2024 in stadi di Milano e Bari

"A grande, anzi enorme, richiesta", come scrive Vasco Rossi su Facebook, sono state rese note le nuove attese date a Milano e Bari del tour 2024 del Komandante, dopo che i biglietti per i primi cinque concerti estivi nei due stadi erano stati polverizzati in un'ora. Vasco si esibirà a Milano San Siro anche il 15, 19 e 20 giugno (già sold out le date del 7, 8, 11 e 12) e al San Nicola di Bari anche il 26 giugno (oltre al 25).

Il calendario del 'Vasco Live 2024', che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale, arriva così a nove appuntamenti in totale. Con questo annuncio, Vasco Rossi aggiunge un nuovo record ai tanti della sua carriera: 36 concerti allo stadio di Milano dal 1990 a oggi, "un connubio indissolubile" commenta l'artista, senza contare l'evento all'Ippodromo La Maura del 2022. I biglietti per questi nuovi concerti saranno disponibili dalle 12 di domani, mercoledì, solo per gli iscritti al Blasco Fan Club, e dalle 12 di giovedì per tutti sui canali tradizionali online.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA