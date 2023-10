Sbarcati in Salento 49 migranti, provengono da Iran e Iraq

Sono arrivati nel porto di Leuca, in provincia di Lecce, i 49 migrati, tra cui alcuni bambini, intercettati nella notte dalla Guardia di finanza. Viaggiavano a bordo di un catamarano lungo 12 metri. Le loro condizioni di salute sarebbero buone. Provengono in prevalenza da Iran e Iraq. A bordo anche un egiziano e un siriano. Sono sbarcati 27 uomini, 14 donne, 8 minorenni di cui 4 non accompagnati.

Nel porto sono stati accolti dai volontari di Croce rossa e Caritas. Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare eventuali scafisti.



