Evasione fiscale e contributiva, sequestri a Bari

Una "rilevante attività investigativa" condotta dalla Guardia di finanza di Bari "a contrasto di uno strutturato meccanismo di frode fiscale" verrà presentata oggi alle ore 11 in conferenza stampa negli uffici della procura di Bari. A comunicarlo è la Guardia di finanza in una nota. Si tratta, nello specifico, di un rilevante sequestro per intermediazione illecita di manodopera nel campo della logistica, con evasione fiscale e contributiva. La conferenza sarà l'occasione per fare il punto sui recenti sequestri eseguiti dalle fiamme gialle a Bari.



