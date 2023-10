Don Luigi Ciotti a Trani, 'il crimine è diventato normalizzato'

"È questo il problema in Italia: a fare la differenza è l'indifferenza e questa modalità si è molto allargata. Si è passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato, è diventato una delle tante cose". Lo ha detto il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, oggi a Trani, a margine dell'incontro 'La strada che conviene', al quale partecipano anche gli studenti.

Per don Luigi Ciotti "si è allargata ancora di più l'omertà e l'omertà uccide la speranza e soprattutto, uccide anche la verità". "C'è la fatica in certi contesti a prendere la parola, timore, paura, ritorsioni, violenze ma caspita, dall'altra parte bisogna che ci sia una rivolta delle coscienze dei cittadini- ha aggiunto - non possiamo accettare tutto questo, e allora il non parlare a volte diventa una colpa". "E noi invece - ha evidenziato - dobbiamo sentire che di fronte ai bisogni che ci sono, davanti alle situazioni che vediamo, dobbiamo trovare il coraggio di parlare" che "è un imperativo etico". "Questo coraggio civile - ha conclso - è importante".



