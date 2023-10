Con 'Sommelier astemio' il vino diventa strumento di inclusione

Un corso per insegnare ai ragazzi con disabilità a diventare sommelier: conoscere i vini grazie a sensi diversi dal gusto, come l'olfatto e la vista. E così l'universo del vino diventa così strumento di inclusione sociale per giovani con Bisogni Educativi Speciali (Bes), che potranno così acquisire una vera e propria professionalità. È il "Sommelier astemio", il progetto presentato, a Bari, alla Prima edizione della Giornata Nazionale della Sostenibilità e della Solidarietà a cura dell'Associazione Italiana Sommelier.

L'iniziativa si svolge all'interno di Ais4Aid, un'apposita cornice che riunirà tutte le iniziative sostenibili di Ais sul territorio. Il progetto si adatta, così, alle condizioni psicofisiche dei ragazzi che non possono assumere sostanze alcoliche: corredato da un apposito libro, attraverso un testo e delle lezioni, gli studenti affrontano i temi come viticoltura, enologia, caratteristiche visive e olfattive dei vini, tecniche di servizio, criteri di abbinamento al cibo, con illustrazioni, fumetti e didascalie.

"Dalla Puglia, che è stata un po' precorritrice delle iniziative del sociale di Ais, alle Marche, all'Emilia: ci sono tante bellissime iniziative che meritano il nostro sostegno. Le illustriamo e intendiamo sostenerle a livello nazionale", ha spiegato il presidente nazionale di Ais, Sandro Camilli. "Il tema del sociale è molto importante: noi, come AIS, daremo ampio respiro e sviluppo a tutti i temi legati a questa priorità. Per noi questo è un dovere più che una scelta", ha rimarcato.

Il Sommelier Astemio è un'idea che nasce nel 2017 a Rutigliano, in un ristorante nato per dare dignità al lavoro di un gruppo di 15 ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali. "Con il mio gruppo di lavoro - spiega Raffaele Massa, delegato di Bari e vicepresidente Ais Puglia - abbiamo creato una modalità di formazione, tagliato sulle esigenze dei nostri ragazzi speciali. L'idea è poi diventata un libro di testo, che ci ha permesso di mettere in campo un metodo, una formazione omogenea, per una applicazione su tutto il territorio nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA