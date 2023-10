Ade 2023, Bari punto di incontro fra creatività e innovazione

Dal 10 al 12 novembre prossimi, grazie alla conferenza internazionale Ade Apulia digital experience 2023, Bari diventerà il punto di incontro fra creatività e innovazione per gli universi del gaming, del cinema e audiovisivo, dell'arte e del branding, con un focus speciale dedicato a Israele. L'appuntamento, organizzato da Apulia film commission e Rai Com, sotto la direzione artistica di Roberto Genovesi, è finanziato dalla Regione Puglia e promosso dalla Rai. L'evento riunirà nel capoluogo pugliese aziende e professionisti di tutti i settori creativi e racchiuderà l'essenza della creatività digitale, dell'interattività e della tecnologia. A partire da gaming, cinema, audiovisivo, arte e branding fino alle frontiere di innovazione digitale, web3, metaversi e intelligenza artificiale. Le tre giornate saranno animate da panel, keynote e presentazioni, ma anche da incontri esclusivi con figure di spicco dei diversi settori digitali e creativi. In un segmento speciale, Ade 2023 rivolgerà la sua attenzione verso Israele, mettendo in luce i leader dell'industria delle intelligenze artificiali israeliana, condividendo spunti e promuovendo il networking con le startup tecnologiche italiane. L'appuntamento sarà infine arricchito da due concorsi: Raccontare la Puglia con l'Ia, dedicato agli autori e ai creativi italiani, e i Digital licensing excellence awards, per celebrare aziende, brand, influencer e creatori di contenuti che hanno saputo innovare il mondo del licensing esplorando gli universi del digitale.



