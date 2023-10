Sciopero Tpl, in Puglia soppressi 48 treni e 26 bus di Fal

Secondo l'Usb è di circa il 70% l'adesione dei lavoratori di Ferrovie Appulo Lucane allo sciopero nazionale di 24 ore del Trasporto pubblico locale indetto per oggi dal sindacato. Questa mattina, fatta salva la fascia di garanzia dalle 8.30 alle 10.30, quasi tutte le corse di treni e autobus della società di trasporto pubblico sono state soppresse. Si sono fermate, in particolare, tutte e venti le corse ferroviarie in programma (sulla linea Bari-Gravina-Matera) e otto corse di bus su 11 in partenza da Bari e Gravina in Puglia.

Nel pomeriggio, secondo quanto riferisce l'Usb, risultano invece cancellate 28 corse ferroviarie e 18 automobilistiche sulle stesse tratte. In questo caso la fascia di garanzia è dalle 12.30 alle 15.30.



