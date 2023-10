Alfa al MArTA per Musica fluida, 'il museo deve essere pop'

"Penso che il museo debba essere pop, qualcosa che avvicini i ragazzi alla cultura perchè è qualcosa che non muore mai nel nostro bagaglio. Attività come queste sono un ottimo segnale". Così Andrea De Filippi, in arte Alfa, ventitreenne genovese, protagonista questo pomeriggio al Museo nazionale archeologico di Taranto del terzo di una serie di concerti rivolti ai giovanissimi inseriti nella rassegna Musica Fluida. Un format, attività tematica nel Museo prima e live dopo, che vuole catturare l'attenzione degli adolescenti, conducendoli alla scoperta delle meraviglie del Museo archeologico nazionale.

"Il successo della hit Bellissimissima? Non mi aspettavo - ha aggiunto Alfa - tutta questa risposta, però è successo. Sono contento. Faccio sempre un po' fatica a promuovermni come messaggero dei giovani perchè comunque non ho mai la pretesa di parlare alle persone come fossi qualcuno che deve insegnare qualcosa. Alla fine sono praticamente loro coetaneo".

'Bellissimissima' ha ottenuto il doppio disco di platino. Più di 415 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.5 milione di follower su TikTok, Alfa conta oltre 511 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 160 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. "Faccio musica - ha detto infine l'artista, accompagnato nel suo giro al Museo, prima del concerto, dalla direttrice Claudia Lucchese e dal direttore artistico dell'Ico Magna Grecia Piero Romano - la musica è il mio miglior amico, ho sempre scritto canzoni ed è una fortuna che sia diventato un lavoro ma non era nei miei pensieri. L'avrei fatta comunque".





