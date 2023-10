Prosegue in Puglia l'aumento dei casi di Covid

Leggero aumento dei contagi Covid-19 in Puglia nell'ultima settimana di monitoraggio da parte del ministero della Salute e Iss: dal 28 settembre al 4 ottobre, infatti, i casi segnalati sono stati 1.798 contro i 1.737 di sette giorni prima.

I decessi, invece, sono stati due contro i sei della settimana precedente. Dalla settimana prossima dovrebbero essere disponibili i nuovi vaccini anti Covid, come annunciato dalla Regione, e potrà essere avviata la campagna di vaccinazione, partendo da fragili e operatori sanitari, a seguire over 65.





