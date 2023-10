Fitto, i risultati del governo sono sotto gli occhi di tutti

"È passato quasi un anno dall'insediamento del Governo e mi sembra che i risultati siano sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a margine della convention intitolata "L'Italia vincente" in corso ad Andria.

Risultati che per Fitto riguardano "innanzitutto i dati economici e occupazionali del nostro Paese che", nonostante siamo "in un contesto difficilissimo", sono "tra i migliori in assoluto e testimoniano un'azione seria e coerente in questo senso". Secondo Fitto "esiste una credibilità a livello internazionale" del Governo "confermata dal vertice di Granada del Consiglio europeo" da cui è reduce. Una credibilità "confermata in modo chiaro ed evidente rispetto non solamente ad una interlocuzione che vede il nostro Presidente del Consiglio crescere costantemente in questi consessi internazionali e straordinari, ma anche - ha continuato - su temi su cui stiamo lavorando" come "l'avanzamento dell'agenda sull'immigrazione che rappresenta uno dei risultati fondamentali che il nostro Governo sta raggiungendo, creando le condizioni perché si parli e si individuino le condizioni a livello europeo. Cosa che non si è mai precedentemente fatto".

"Complessivamente, esiste una strategia che stiamo mettendo in campo su diversi ambiti per i quali è evidente che il Governo non può essere giudicato in pochi mesi, ma è inevitabile che ci sia bisogno di una proiezione di legislatura. E questo è un governo di legislatura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA