"Io mi limito a parlare delle questioni che competono il mio dicastero, per quanto riguarda questo aspetto mi sembra che discutere sulle ragioni del video, sulle modalità del video e non del fatto in sé, sia un errore di fondo perché, obiettivamente, c'è un fatto gigantesco". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ad Andria rispondendo alla domanda di un cronista sulla giudice Apostolico.



