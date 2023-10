Conte a Foggia con candidata sindaca, 'non ha paura della mafia'

"Maria Aida è una tosta, se no non la sceglievamo e non la indicavamo come sindaca di Foggia. E' una tosta e non ha paura di mafia, contromafia, di centri di potere; non ha paura di comitati economici. Questo è coraggio, non produrre armi e munizioni e dire si a Washington. E noi, il M5s, le saremo sempre al fianco". Così ieri sera il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Foggia per la campagna elettorale della candidata sindaca Maria Aida Episcopo.

Conte, originario della provincia di Foggia, ha poi aggiunto, rivolgendosi nel dialetto locale ai cittadini presenti al comizio, che "dobbiamo darci una mossa".



