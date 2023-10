Coldiretti Puglia, flashmob contro i danni del clima

Si sono bendati gli occhi con un foulard giallo, si sono seduti per terra e hanno esposto cartelli con su scritto frasi come "Con clima pazzo ko grano e prezzi", "Stop pannelli mangia suolo", "Clima pazzo taglia raccolti". I giovani agricoltori di Coldiretti provenienti da tutta la Puglia si sono riuniti in un flashmob a Bari, in occasione della premiazione degli Oscar green Puglia, battezzato 'Aprite gli occhi!'. Un gesto, spiega Coldiretti in una nota, attraverso il quale "sensibilizzare le istituzioni sui danni che il clima pazzo arreca all'agricoltura, un problema non solo per futuro e il reddito delle imprese agricole, ma anche per i consumatori che hanno meno cibo sulle tavole ma anche dell'inflazione che fa il pari con la deflazione in campo".

I giovani agricoltori hanno inoltre "invitato ad accelerare i tempi per mettere in campo tutte le misure necessarie ad affrontare con strumenti adeguati le criticità create dai cambiamenti climatici, ma anche il crollo dei prezzi del grano, dopo che a causa del maltempo la produzione è crollata del 30%".





