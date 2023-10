Calcio: pari del Bari con Reggiana. Mignani 'ora migliorare'

Il Bari ha pareggiato per 1-1 nella trasferta a Reggio Emilia: la Reggiana è passata in vantaggio al 10' con un gol di Girma in contropiede mentre i pugliesi hanno pareggiato al 34' con un eurogol del capitano Di Cesare su assist di Maiello. Nel secondo tempo non è rientrato in campo il bomber titolare biancorosso Diaw: in una nota il club ha specificato che il cambio è avvenuto per un affaticamento "nella zona del bicipite femorale sinistro".

"Non ci stiamo mettendo nelle condizioni di fare una partita come dobbiamo. Vengono fuori pareggi che sono frutto della nostra timidezza. Non sono contento della gara. Dobbiamo migliorare, migliorare in tante cose, con più qualità e più forza", ha commentato il tecnico dei pugliesi Michele Mignani.

"Sono amareggiato nel vedere che cose provate in allenamento non ci riescono in partita. Dobbiamo risolvere questo problema.

Nasti e Diaw si sono messi a disposizione e possono fare meglio", ha concluso l'allenatore del Bari.

Con i dieci punti raccolti finora la squadra del presidente Luigi De Laurentiis ha mostrato una sostanziale solidità senza però brillare nel gioco offensivo, e il posizionamento a metà classifica certifica l'avvio pieno di difficoltà di Di Cesare e compagni.



